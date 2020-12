Lionel Messi, indécis sur son avenir, évoque le départ de Suarez et le "bon travail" de Koeman

Quand Lionel Messi se livre à l’exercice de l’interview toute la Catalogne et une bonne partie de la planète foot sont suspendues à ses lèvres. A quelques jours de la fin de l’année, le génial argentin s’est confié à la chaîne La Sexta.



Sur le sujet brûlant de son avenir, il est resté assez évasif. S’il sait ce qu’il ne va pas faire, il ne sait pas encore ce qui arrivera à l’échéance de son contrat le 30 juin prochain. "Je ne vais pas rejoindre le Real Madrid ou l’Atlético Madrid, c’est absolument impossible. Je ne sais pas si je quitterai le Barça, j’en parlerai à la fin de la saison", promet-il.



Il a tout de même rappelé qu’il "aimerait jouer un jour aux Etats-Unis". "Ça a toujours été l’un de mes rêves mais je ne sais pas si ça arrivera". A 33 ans, les occasions ne seront plus nombreuses de rejoindre la MLS.



Une chose est sûre même en cas de départ, Barcelone conservera une place à part dans son cœur. "J’adore Barcelone, c’est ma vie. J’ai une histoire d’amour avec le Barça, ils m’ont tout donné. Je sais que le club traverse un moment difficile, tellement difficile… et ça va être difficile de revenir là où nous étions."



La Pulga a aussi évoqué sa relation tendue avec Josep Bartomeu le président du Barça. Cet été, il a entamé un bras de fer avec sa direction avant de se résigner et d’honorer sa dernière année de contrat. "J’ai passé toute l’année à dire à Bartomeu que je voulais quitter Barcelone. Mais le président a toujours dit "non". Le burofax était un moyen de le rendre officiel. Je pensais avoir terminé un cycle. J’avais besoin d’un changement."



Le départ de Luis Suarez à l’Atletico n’a fait que renforcer une envie de départ déjà présente. "Ce qui s’est passé avec Luis Suarez à Atléti était… fou ! Il est parti gratuitement, payant les années restantes de son contrat et il a rejoint une équipe qui se bat pour les mêmes objectifs que nous. Incroyable."



Enfin, il a souligné, le bon boulot effectué par Ronald Koeman et le "sérieux" amené par le Néerlandais. "Il fait du bon travail. Il y a des jeunes. On progresse de plus en plus".