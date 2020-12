Lionel Messi égale le roi Pelé, Barcelone contraint au partage face à Valence

Le FC Barcelone a partagé l’enjeu 2-2 face à Valence ce samedi après-midi dans le cadre de la 14e journée du championnat espagnol. Si ce résultat ne fait pas les affaires des Catalans, on retiendra surtout le nouveau record de Lionel Messi, qui rentre un peu plus dans la légende de ce sport.

Peu avant la mi-temps, alors que les Blaugrana sont menés au score (0-1, par Mouctar Diakhaby à la 30e), l’arbitre siffle un pénalty pour le Barça. Le génie argentin s’empare alors du ballon et… manque son pénalty, avant de marquer de la tête sur un deuxième ballon (1-1, 45+5'). Avec ce 643e but sous les couleurs du FC Barcelone, Messi égale le record de Pelé du plus grand nombre de buts marqués dans un seul club. Leo Messi, 33 ans, a marqué 643 buts en 748 matches officiels avec le Barça selon le club (soit un but tous les 1,16 matches), tandis que le Brésilien avait marqué 643 buts en 757 rencontres avec le club voisin de Sao Paulo, Santos FC (soit un but tous les 1,17 matches), où il avait joué 18 années.

Plus de 15 années se sont écoulées depuis que la Pulga a ouvert son compteur de buts avec l’équipe première Barça : sa première réalisation était arrivée le 1er mai 2005 contre Albacete en Liga (succès 2-0). Le sextuple Ballon d’Or, sextuple Soulier d’Or et finaliste du Prix Fifa "The Best" 2020 jeudi est de loin le meilleur buteur de l’histoire du Barça (devant les 230 buts de Cesar Rodriguez), le meilleur buteur de l’histoire du championnat d'Espagne (450 buts, devant les 311 de Cristiano Ronaldo), et le joueur qui a remporté le plus de titres avec le club catalan (34, dont quatre Ligues des champions).

Le 1er juillet dernier, l’Argentin avait déjà franchi un cap : lors du match nul (2-2) contre l’Atlético Madrid comptant pour la 33e journée de Liga 2019-2020 (terminée durant l’été en raison de la pandémie de nouveau coronavirus), Messi avait marqué le 700e but de sa carrière professionnelle d’une astucieuse panenka sur pénalty.

Lionel Messi aura l’occasion de dépasser Pelé pour devenir le seul meilleur buteur de l’histoire dans un seul et même club lors de la prochaine rencontre du Barça contre Valladolid, mardi pour la 15e journée de Liga.