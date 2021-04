Liga : Une victoire obligatoire pour le Real Madrid face à Eibar (LIVE commenté 16H15)

Le Real Madrid de Thibaut Courtois accueille Eibar ce samedi après-midi dans le cadre de la 29e journée de la Liga, le championnat espagnol. Cette rencontre est à suivre en direct commenté dès 16H15.

Troisième en Liga, à 6 longueurs de l’Atlético Madrid, le Real est dans l’obligation de prendre les trois points face à la modeste équipe d’Eibar, 18e du championnat avec 23 points. La victoire est essentielle si les hommes de Zinédine Zidane veulent encore croire au titre qui s’annonce plus disputé que jamais entre l’Atlético, le Barça et le Real Madrid.

Eibar n’ayant plus remporté le moindre match en Liga depuis le… 3 janvier dernier, les Merengue doivent assurer à domicile. D’autant plus que, contrairement aux "Armeros", le Real respire la forme ces derniers temps (8 victoires et 2 partages durant les 10 derniers matches).

Zidane pourra bien entendu compter sur son gardien Thibaut Courtois, alors qu’Eden Hazard, blessé, est indisponible.