Liga : un Real Madrid solide bat la Real Sociedad, Benzema sort blessé, Hazard reste sur le banc

Le Real Madrid continue sa marche en avant en Liga ! Les Madrilènes ont battu la Real Sociedad 0-2 ce samedi soir dans le cadre de la seizième journée, ils renforcent leur avance en tête du classement. La tuile de cette rencontre est sans doute la sortie sur blessure de Karim Benzema peu après le quart d'heure de jeu. Vinicius Junior a ouvert le score rapidement en deuxième période et Luka Jovic a fixé le score dix minutes plus tard. Côté Real Sociedad, Adnan Januzaj n'a pas vraiment été à son affaire. Eden Hazard, lui, n'a toujours pas joué.

C'est du banc que le capitaine des Diables Rouges a une nouvelle fois observé les siens s'imposer en championnat grâce à un de ses concurrents très en forme : Vinicius Junior. Bien servi par Luka Jovic monté au jeu à la 17e minute à la place de Karim Benzema, blessé, le Brésilien a donné l'avance à la Maison Blanche (47e, 0-1). Le même Jovic s'est mué en buteur dix minutes plus tard pour doubler l'avance des hommes de Carlo Ancelotti (57e, 0-2).

Dans les rangs de la Real Sociedad, Adnan Januzaj était une nouvelle fois titulaire et a cédé sa place à la 68e minute, juste après le second but madrilène.

Grâce à cette nouvelle victoire, le Real Madrid, avec 39 unités, prend temporairement 8 longueurs d'avance sur son dauphin Séville.