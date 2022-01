Liga : Un décevant Real Madrid boit la tasse contre Getafe, Hazard joue une mi-temps

Rodrygo et Asensio inexplicablement discrets, seul Luka Modric a tenté d'apporter le surnombre depuis la seconde ligne mais le Croate s'est heurté à la transversale ou à un impérial Soria entre les perches de l'équipe locale.

Orphelins de l'un de leurs hommes forts de la saison, Vinicius JR, touché par le Covid, les hommes de Carlo Ancelotti ne sont jamais réellement parvenus à se dépêtrer des mailles du filet tendu par Getafe. Résultat, les occasions se sont faites plutôt rares et Karim Benzema a longtemps vagabondé telle une âme perdue sur le front de l'attaque

Même la montée au jeu d'Eden Hazard à la mi-temps n'a en rien inversé le scénario d'une rencontre finalement assez plate. Volontaire, actif mais toujours aussi brouillon et visiblement ciblé par les rugueux défenseurs de Getafe, le Brainois n'est pas parvenu à créer le danger, malgré plusieurs centres bien sentis.

Opportuniste sur ses rares incartades dans le camp du Real, Getafe a lui marqué dès sa première occasion, à la 8e minute grâce à un but opportuniste d'Unal, consécutif à une grossière erreur de Militao. Un but, un seul, qui coûte très cher au Real Madrid et qui permet à Getafe de définitivement quitter la périlleuse zone rouge (16e).