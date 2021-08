Le Real commence bien la nouvelle saison. En déplacement à Alavès, les Merengue ont fait honneur à leur statut en s’imposant 1-4 grâce à un doublé de Karim Benzema. Sur le terrain pendant une grosse heure de jeu, Eden Hazard a délivré un assist sur le premier but des Madrilènes.

Pour son grand retour sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti décide de faire confiance au trio Bale-Benzema-Hazard devant alors que Courtois est bien évidemment dans les buts.

Après un premier quart d’heure assez calme, Hazard reçoit le ballon des pieds de Modric et s’ouvre un angle de tir. Cela passe à côté (17'). Dans les minutes qui suivent, Gareth Bale tente sa chance mais n’arrive pas à inquiéter Pacheco (21').

Juste après la demi-heure, le Gallois est l’auteur d’une nouvelle frappe mais celle-ci finit dans les gants du gardien espagnol (31'). L’ancien joueur de Tottenham est décidément actif dans cette rencontre. Auteur d’un coup franc lointain, l’ailier met de nouveau Pacheco à contribution (37').

Dans la foulée, Edgar Mendéz tente de reprendre un centre de la tête mais le ballon est dévié par Lucas Vazquez. Pere Pons suit bien et tente de trouver le cadre d’une reprise du pied droit (38'). Cela passe au-dessus du but de Courtois. Le score ne bouge pas avant la fin de la première mi-temps, finalement assez pauvre en occasions franches.

Dès le retour des vestiaires, le Real montre un visage bien plus conquérant. Vazquez trouve Hazard qui dévie le ballon vers Benzema d’un beau geste technique, pas forcément volontaire. Il n’en fallait pas plus au buteur français pour ouvrir le score d’une frappe puissante (48').

Le Real est enfin lancé et ne s’arrête pas là. Comme un grand attaquant, Nacho double la mise en plongeant sur un centre de Modric grâce à une reprise de volée en extension (56'). Seulement six minutes plus tard, Benzema alourdit la marque suite à un nouveau but. Valverde transperce la défense adverse avant d’adresser un centre en retrait vers le Français. Sa première frappe est contrée mais le ballon lui revient dans ses pieds et il ne se fait pas prier pour planter sa deuxième rose de la soirée (62').

Alors que tout semblait plié, le Real joue à se faire peur en concédant un but à cause d’une passe trop molle de Militao. La passe du défenseur met Courtois en difficulté et le contraint à accrocher Guidetti et concéder un penalty. Celui-ci est parfaitement transformé par Joselu (65').

Largement devant au score, le Real en profite pour faire souffler ses joueurs. Hazard quitte donc ses partenaires après une grosse heure de jeu plutôt convaincante.

À dix minutes de la fin, Loum tente une frappe de loin mais Courtois s’empare du ballon en deux temps. Dans le temps additionnel, Alaba place un centre sur la tête de Vinicius qui clôt tout suspense en ne laissant aucune chance au gardien adverse.

Le Real s’impose finalement 1-4 et rentre à Madrid avec le sourire. Le nouveau trio d’attaque a tenu son rang et a démontré qu’il faudra bien compter sur les Merengue cette saison.