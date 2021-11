Quelle triste fin pour Sergio Agüero… Victime d’une arythmie cardiaque suite à un malaise survenu contre Alaves en octobre, el Kun a dû passer des examens médicaux. Si on lui annonçait une indisponibilité de trois mois, des tests supplémentaires auraient décelé un problème cardiaque plus grave que prévu, le forçant à raccrocher les crampons.

Si ce ne sont, pour l’instant, que des rumeurs, l’avenir de la légende de Manchester City semble s’écrire loin des terrains. Sur le plateau de Canal +, son ancien coéquipier chez les Cityzens Samir Nasri, semble confirmer la mauvaise nouvelle. "Il m’a envoyé un message et malheureusement, c’est confirmé. J’éprouve beaucoup de peine. En plus d’avoir été le joueur que tout le monde connait, c’est un très bon gars. Ce n’est pas un choix, c’est malheureusement forcé. Il aime ce sport et le voir arrêter comme ça me fait énormément de peine. C’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup".

Malgré ce futur proche qui ne respire en rien l’optimisme, Xavi a tenu à évoquer le cas de l’attaquant argentin suite à la victoire du Barça dans le derby catalan. "Je ne sais rien sur Agüero, j’ai parlé avec lui il y a quelques jours. Les rumeurs d’une retraite sont fausses. On fait notre possible pour qu’il puisse continuer à jouer au football". Une version qui s’oppose complètement à celle annoncée par l’ancien anderlechtois..

Affaire à suivre donc pour l’homme aux 184 buts en Premier League et cinq titres de champion d’Angleterre avec les Skyblues.