Ce n’est plus une surprise, le Barça cherche à renforcer son secteur offensif. Désireux de se débarrasser de Luuk De Jong, Martin Braithwaite et Philippe Coutinho, Xavi doit aussi faire face avec l’indisponibilité (peut-être définitive ?) de Sergio Agüero.

Le nouvel entraineur blaugrana s’est directement mis au travail et a jeté son dévolu sur Raheem Sterling, à en croire Mundo Deportivo. Selon les informations du quotidien espagnol, l’attaquant anglais, qui n’est plus titulaire à Manchester City, est une option concrète. Les bonnes relations entre Joan Laporta et Pep Guardiola pourraient d'ailleurs faciliter la tâche.