Encore une défaite pour le FC Barcelone ce samedi. Lors du choc à l’Atlético pour le compte de la huitième journée de Liga, le club blaugrana a de nouveau démontré ses difficultés du moment en s’inclinant 2-0 après des buts de Lemar et Suarez. Le Barça se retrouve neuvième de Liga alors que les Colchoneros rejoignent le Real en tête.

Trois jours après la claque reçue sur la pelouse de Benfica, le Barça se rendait à Madrid avec l’objectif de profiter de cette grande affiche pour se réveiller. L’objectif n’a pas été atteint.

La première occasion de la soirée est à mettre au crédit de Lemar qui profite d’une belle feinte de Suarez pour rentrer dans le jeu et tenter sa chance mais ce n’est pas cadré (9'). Quelques minutes plus tard, Joao Felix passe à deux doigts de l’ouverture du score mais son tir passe juste à côté (17').

Carrasco (21') suivi par Coutinho (22') vont également s’illustrer mais c’est bien Lemar qui ouvre le score. Grâce à un superbe travail de Joao Felix, Suarez lance le joueur français dans l’espace laissé par la défense de Barcelone et arme une frappe puissante sur laquelle ter Stegen ne peut rien (23').

Malgré ce but, le Barça ne se laisse pas faire et c’est encore Coutinho qui va se montrer mais son tir passe à deux doigts de la cage d’Oblak (27'). Dans la foulée, Suarez est proche du break mais il croise un peu trop sa frappe pour tromper ter Stegen (28').

Ce n’est finalement que partie remise pour l’Urugayen qui ne laisse aucune chance au gardien allemand sur une frappe croisée juste avant la pause (44'). Malgré une prestation pas aussi catastrophique que lors des dernières rencontres, le Barça rentre aux vestiaires en étant mené 2-0.

►►► À lire aussi : Roberto Martinez refuse de commenter un éventuel départ au Barça : cette fois-ci, le discours a changé

►►► À lire aussi : Barcelone à la dérive, Ronald Koeman dans la tempête

Au retour des vestiaires, le rythme diminue mais le Barça essaie toujours de se montrer en phase offensive. Si cela pèche souvent à la construction, le club catalan ne passe pas loin d’un deuxième but lorsque Gavi récupère le ballon très haut et trouve Coutinho dans le grand rectangle, tout seul. Le Brésilien tente sa chance mais ne peut rien faire face à un arrêt de très grande classe d’Oblak (60').

Poussé par la volonté d’enfoncer le clou, l’Atlético ne s’arrête pas de jouer. Joao Felix alerte ter Stegen mais la frappe du Portugais file directement sur lui (66'). Les minutes passent et ces intentions diminuent. Plus le match avance, plus le club madrilène cherche surtout à conserver son assise défensive pour ne pas se faire surprendre.

Bien aidé par les faiblesses catalanes, l'Atlético finit par s'imposer face au Barça qu'il enfonce un peu plus dans la crise. Après avoir perdu 3-0 sur la pelouse de Benfica ce mercredi en Ligue des champions, le club blaugrana subit une nouvelle défaite marquante, signe que la situation est grave. Au classement, le Barça perd une place et se retrouve en neuvioème position, à cinq points du duo de tête composé de l’Atlético et du Real.