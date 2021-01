Liga : Messi et Griezmann marquent un doublé, le FC Barcelone recolle

Lionel Messi et Antoine Griezmann, deux doublés et tout va mieux ! Les deux superstars ont offert une nouvelle victoire (4-0) au renaissant FC Barcelone samedi à Grenade pour la 18e journée de Liga, et ont permis au Barça de recoller à la tête du classement.

Le duo d'étoiles brille fort : avec un but opportuniste (12e) et une reprise parfaitement dosée (64e) le champion du monde français a joué à qui mieux mieux avec son capitaine argentin, lui aussi double buteur, sur une passe de Griezmann (35e) et sur un coup franc direct millimétré (43e), trois jours après son doublé contre Bilbao (3-2).

ans le sillage de ses deux stars, les Catalans ont complètement éteint les Andalous, pourtant volontaires à l'entame, avec une grosse occasion sauvée par ter Stegen dès la 2e minute... mais qui ont dû finir le match à dix après l'exclusion de Vallejo (78e).

Messi est ainsi devenu le meilleur buteur du championnat d'Espagne avec 11 buts en 17 matches, et Griezmann a mis un terme à une petite disette qui durait depuis 8 matches toutes compétitions confondues.

Le Barça pointe désormais à quatre petits points du leader Atlético Madrid, qui a vu samedi son match contre Bilbao repoussé en raison de la tempête de neige historique qui s'abat en ce moment sur Madrid et une bonne partie de la péninsule ibérique (et qui compte trois matches en moins), et à deux points de l'éternel rival Real Madrid, qui affronte Osasuna en soirée (21h00, 20h00 GMT).

Ce large succès en Andalousie a été l'occasion de voir le milieu de terrain catalan Sergio Busquets signer son 600e match sous le maillot blaugrana, et s'inviter ainsi à la table des Xavi (767), Messi (752) et Andres Iniesta (674), les trois autres légendes du clubs à avoir passé ce cap.