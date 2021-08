Cette saison, la maison blanche a même perdu son capitaine légendaire, Sergio Ramos , accompagné à la porte de la sortie par Raphaël Varane , en route pour Manchester United . L’imperméable défense qui a mené le club espagnol à tant de victoires en Ligue des champions n’est plus. Dans l’armada de Carlo Ancelotti , les vraies stars se font désormais rares, voire inexistantes. Le milieu de terrain se fait vieillissant, les défenseurs ne font pas rêver, seul Karim Benzema peut encore jouir d’un tel statut.

Le premier départ fracassant est bien évidemment celui de Cristiano Ronaldo il y a trois ans après avoir marqué l’histoire de Real Madrid. Problème pour les Merengue : son remplacement a été compliqué, trop compliqué. Venu pour tenter de franchir un nouveau palier, Eden Hazard n’a jamais réussi à tenir son rang. Les autres arrivées à la Casa blanca n’ont pas forcément convaincu alors que d’autres joueurs comme Isco ou Gareth Bale ne sont plus que les ombres des joueurs qu’ils étaient.

Tout le monde s’enfuit, il ne reste plus personne. C’est un peu le résumé des dernières saisons du championnat espagnol dont le point culminant a eu hier lors de l’officialisation du départ de Lionel Messi du FC Barcelone . En proie à des difficultés financières importantes, les géants d’Espagne ne parviennent plus à conserver leurs têtes d’affiche.

La situation n’est pas vraiment meilleure pour le Barça, surtout depuis le départ de Lionel Messi. Qu’il est loin le temps où le trio Messi-Suarez-Neymar faisait rêver la planète entière. Suarez est parti à l’Atlético, Neymar enchante la Ligue 1 alors que l’avenir de Messi est plus indécis que jamais. Offensivement, les autres éléments de l’effectif blaugrana ne font pas autant vibrer les foules.

Griezmann ne convainc toujours pas, Dembélé alterne entre l’infirmerie et le terrain. Pour le reste, c’est assez calme. Bien entendu, il reste de très grands joueurs comme De Jong, le jeune Pedri ou les recrues Depay et Agüero mais ce ne sont pas eux qui parviennent à amener du public dans les stades grâce à leur simple présence.

Même son de cloche du côté de l’Atlético Madrid bien que cela ne soit pas vraiment une surprise depuis le départ de Griezmann. Les stars comme Suarez, Carrasco ou Koke ne sont pas celles que le monde du ballon rond attend.

La Liga est à la traîne à ce petit jeu. Une donnée le démontre assez facilement : il n’y a plus qu’un seul joueur de Liga dans les 15 footballeurs les plus chers de la planète selon Transfermarkt, Frenkie de Jong (9e). Dans ce même classement, neuf joueurs sont en Angleterre, deux en Allemagne, deux en France et un en Italie.

Même si une surprise venue du chapeau de Florentino Perez n’est jamais à exclure, le championnat espagnol pourrait souffrire cette saison sans étoile suffisamment brillante.