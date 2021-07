C’est une véritable bombe qu’a lâchée le média SPORT. Le FC Barcelone est en grande difficulté financière, cela, on le savait. Mais la situation est encore plus critique puisque la direction est obligée d’effectuer une économie de 187 millions sur la masse salariale pour pouvoir espérer conserver Lionel Messi et signer ses nouvelles recrues. Une opération qui semble très compliquée.

Le Barça au milieu d’un marasme financier : saison 3, épisode 8. C’est un feuilleton qui va durer longtemps, peut-être même très longtemps. Les supporters blaugranas pouvaient s’extasier devant le recrutement très intéressant du club à prix zéro : Sergio Agüero, Memphis Depay et Eric Garcia. Seulement, la situation est beaucoup plus grave que prévu Si elle ne s’améliore pas, le club serait tout simplement interdit d’inscrire officiellement ses nouvelles recrues dans son effectif. À cela, il faut ajouter le cas épineux de Lionel Messi, libre depuis quelques jours, qui ne peut donc pas prolonger dans les conditions actuelles malgré toutes les déclarations de la direction qui veut se montrer rassurante.

Après la démission de Josep Maria Bartomeu en octobre dernier, Joan Laporta est redevenu le président de l’institution blaugrana il y a quatre mois avec l’ambition de remettre sur pied le club, au bord du gouffre financier. La mission semble loin d’être réussie. La crise sanitaire a augmenté le trou béant dans les finances catalanes et le plus dur reste à venir.