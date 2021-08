Lionel Messi ne prolongera pas au FC Barcelone, c'est le club catalan qui a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. Il va donc quitter le club où il a effectué toute sa carrière professionnelle.



"Malgré l'accord entre le club et le joueur et leur intention claire de signer un nouveau contrat aujourd'hui (le 5 août), cela ne se produira pas en raison d'obstacles financiers et structurels (les règles de la Liga)", écrit le club dans un communiqué. "Conséquences, Messi ne pourra par rester au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du club ne soient finalement pas exaucés".



Le contrat du génial argentin s'est terminé le 30 juin mais les négociations étaient en cours pour finaliser une prolongation. Joan Laporta, le président du Barça, a régulièrement fait part de son optimisme quant à une issue favorable dans ce dossier.