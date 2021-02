Liga : Malgré un doublé de Luis Suarez, l’Altetico partage contre le Celta Vigo

Le FC Barcelone a-t-il eu raison de laisser filer Luis Suarez cet été? Quand on voit que l’attaquant a mis un doublé hier soir et que l’Uruguayen est en tête du classement des buteurs, on peut en douter.

Mieux même, en 17 rencontres de Liga, Suarez a inscrit 16 buts. C’est le premier joueur du 21e siècle à le faire. Le tout en 22 tirs cadrés, d’après Opta. Il dépasse Cristiano Ronaldo et ses 15 buts lors de la saison 2009-2010.

Avec 16 buts, Suarez égalise déjà son total de la saison dernière. C’est donc encore une belle preuve que le FC Barcelone continue à faire erreur sur erreur.