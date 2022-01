Liga : Luuk de Jong offre la victoire au FC Barcelone face à Majorque

C’est avec un onze de base quasi totalement remanié que le FC Barcelone se déplaçait à Majorque pour la 19e journée de Liga. Et malgré tous ces changements, le FC Barcelone va repartir avec la victoire grâce à Luuk de Jong. L’attaquant Néerlandais a offert un beau cadeau à son club avant son départ ?

Le FC Barcelone avait fort à faire. Avec une équipe remaniée, la première mi-temps n’est pas très productive. Majorque a dû mal et le FC Barcelone a du mal à se procurer des occasions.

C’est Akhomach qui va se procurer la première à la 10e. Mais Reina effectue un bel arrêt. La suite de cette mi-temps est à mettre à l’actif de Luuk de Jong. Par deux fois, à la 29e et 30e, le Néerlandais va trouver les montants (poteau puis transversale). Mais de Jong va finalement être récompensé à la 44e et va trouver le chemin des filets. A la réception d’un centre de Mingueza, l’attaquant fait 0-1 de la tête.

Avec ce but, on croit le FC Barcelone lancé. Mais les hommes de Xavi ont du mal à inscrire le deuxième. Et même si Majorque n’est pas très dangereux, le Barça va jouer à se faire peur dans cette seconde période. Notamment à la 92e, lorsque Ter Stegen réussit l’arrêt du match sur une reprise à bout portant de Jaume Costa.

Finalement, les Blaugrana repartent avec les trois points et remontent à la 5e place au général.