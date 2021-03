Liga : Le Real s’impose au Celta Vigo, doublé de Benzema

Après sa belle qualification face à l’Atalanta Bergame , L e Real Madrid continue de mettre la pression sur le Barça et l’Atletico Madrid dans la course à la Liga. Grâce à un Karim Benzema encore décisif, le Real Madrid s’est imposé face au Celta Vigo 1-3 lors de la 28e journée de championnat. Mais le Real a eu chaud. En cause, un bon Celta Vigo qui aurait peut-être mérité un point.

Le Real n’a pas envie de se faire peur ce samedi après-midi sur la pelouse du Celta. En mettant la pression dans la partie adverse, les hommes de Zinedine Zidane se procurent les premières possibilités (Vinicius 5e et Benzema 9e).

Des possibilités qui vont finalement se transformer en but. À la 20e minute de jeu, Toni Kroos trouve l’inévitable Karim Benzema. L’attaquant français, à la limite du hors-jeu débloque le marquoir. C’est 0-1 et Benzema inscrit son 16e but en Liga, et marque son 6e but toutes compétitions confondues.

Si le Celta tente de revenir (Mina 24e), le Real ne craque pas. Mieux même, alors que Vinicius rate le 0-2, Karim ne se fait pas prier pour inscrire un doublé, à nouveau grâce à Toni Kroos.

C’est 0-2 et pourtant le Celta y croit encore. Et les locaux ont bien raison. A la 41e, sur coup franc, le Celta refait une partie de son retard. Suarez trouve Mina qui saute plus haut que tout le monde et trompe Courtois. C’est 1-2 et tout reste possible en 2e mi-temps.

La seconde période recommence avec les 22 mêmes acteurs. Et les occasions sont peu nombreuses. Le Celta résiste bien et tente même de revenir à la marque par deux fois. A la 62e tout d’abord, Iago Aspas voit sa tentative repoussée par Courtois. Et puis surtout à la 83e lorsque Aspas trouve le poteau de Courtois sur coup franc.

Les Merengues ne sont pas à l’abri d’un retour, mais ils tiennent. Benzema passe tout près du triplé mais son tir est repoussé par Martinez. Peu importe, le Français va sceller le score en donnant l’assist du 1-3 à Asension à la 93e. Le Real s’impose 1-3 et reprend provisoirement la 3e place du classement en Liga.