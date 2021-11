Liga : le Real Madrid se fait peur mais engrange 3 points face au Rayo Vallecano, Eden Hazard joue dix minutes

Le Real Madrid a battu le Rayo Vallecano 2-1 ce samedi soir. Les Madrilènes ont connu une première mi-temps tranquille et sont entrés au vestiaire avec un avantage de deux buts (Kroos 14’, Benzema 38’). Mais en deuxième partie de deuxième mi-temps le Real s’est compliqué la tâche en gaspillant beaucoup trop et en encaissant un but des pieds de Radamel Falcao. Ils ont eu chaud jusqu’aux derniers instants de cette rencontre mais ont finalement conservé l’avantage. Eden Hazard a joué dix minutes.

