Liga : Le Real Madrid s’impose 2-0 face à Eibar, à une semaine du clasico

Le Real Madrid, sans Hazard blessé, s’est imposé logiquement, ce samedi face à la modeste équipe d’Eibar, qui végète dans les tréfonds du classement en Liga. Un succès qui permet aux Merengue d’être provisoirement deuxième, derrière l’Atletico de Madrid et devant le FC Barcelone.

Sur papier le duel était annoncé à sens unique. Mais c’est Courtois qui doit sortir un premier ballon compliqué à la 3e minute. Une alerte qui fait immédiatement réagir Benzema. L’attaquant français bute contre le gardien d’Eibar, avant de se voir refuser, deux minutes plus tard, le but d’ouverture pour une position de hors-jeu.

Le Real fait le siège devant le but des Armeros. La plus grosse occasion madrilène tombe à la 21e. Le coup franc excentré d’Asensio termine sa course sur la barre transversale.

Les Merengues dominent jusqu’à la demi-heure. Le dernier quart d’heure est plus équilibré. A la 37e minute nouveau but annulé pour le Real, le buteur, Asensio, était hors-jeu. Le milieu offensif du Real donne l’avance à ses couleurs 4 minutes plus tard. Casemiro sert parfaitement Asensio dans l’axe. Le contrôle est parfait, le tir du plat du pied trompe Dmitrovic. C’est 1-0 à la pause.