Liga : Le Real Madrid et le Betis se quittent sur un partage, Hazard joue 15 minutes

Le sauvetage de Thibaut Courtois face à Borja Iglesias - Football - Liga - 24/04/2021 Le Real Madrid aura essayé, mais le Real Madrid n’aura pas réussi à inscrire un but au Betis lors de la 32e journée de Liga. Avec ce partage 0-0, les Merengues ne font pas une bonne affaire au championnat. La bonne nouvelle cependant, est le retour sur les pelouses d’Eden Hazard. Le Belge, crédité d’une bonne rentrée, aura joué un bon quart d’heure. Thibaut Courtois, l’autre Belge sur la pelouse aura été important pour les locaux. Résumé de la rencontre :​​​​​​ ​Il n'aura manqué dans cette première mi-temps qu'un but. Les deux équipes ayant du mal à se procurer réellement des occasions, mais l’intensité est bien présente. Le Betis résiste bien et fait même jeu égal tant son pressing semble gêner les hommes de Zinedine Zidane. Et la première grosse occasion est à mettre, comme bien souvent, sur le compte de Karim Benzema. Le Français trouve d’abord Rodrygo qui voit son tir contré, avant de tenter sa chance. Mais son tir, trop peu puissant, fini dans les mains du gardien Bravo. En face, le Betis tente (Canales 29e), mais n’y arrive pas. C’est 0-0 après 45 minutes. La seconde mi-temps recommence comme la première. Les deux équipes pressent et ne laissent quasi rien à l’adversaire. Et ce n’est pas le tir d’Asensio (53e) dans les mains de Bravo ou la transversale de Rodrygo (55e) qui change la donne ou encore ce tir de Rodriguez dans les mains de Courtois à la 60e. Les occasions sont trop peu nombreuses dans les deux camps. À la 65, on assiste à la plus belle occasion de la rencontre. Sur une superbe passe, Borja Iglesias se retrouve face à Thibaut Courtois qui montre une nouvelle fois pourquoi il fait partie des meilleurs portiers de la planète. Le gardien maintient son équipe qui ne doit plus traîner si elle veut remporter les trois points. Car les occasions tombent un peu (Canales 73e, Vinicius 76e), mais le score ne bouge toujours pas. Zinedine Zidane se décide donc de lancer Eden Hazard dans le match à la 77e. Le Belge aura touché pas mal de ballons et pourra être crédité d’une bonne rentrée sans toutefois réussir à faire la différence. Le Real Madrid ne trouvera finalement pas le chemin du but et pourra s’en vouloir. Avec ces deux points de perdus, il faudra compter sur une erreur de ses deux adversaires directs dans la course au titre. Le Betis lui repart avec un bon point.