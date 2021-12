Liga : Le Real Madrid domine le derby face à l’Atletico et prend le large au classement

Le Real Madrid a remporté le derby de la capitale face à son voisin de l’Atletico. Jamais vraiment inquiétés, les Merengues se sont imposés 2-0 grâce à des buts de Benzema et Asensio et comptent désormais 13 points d’avance sur leur adversaire du soir.

Les Colchoneros sont les plus entreprenants en ce début de match. Leur style de jeu plus direct est plus percutant que celui du Real, qui joue trop lentement pour inquiéter l’Atletico.

Mais les Merengues peuvent compter sur l’inévitable Karim Benzema pour prendre les devants. Bien trouvé en retrait par Vinicius, l’attaquant français envoie une magnifique reprise de volée au fond des filets d’Oblak (16e).

L’Atletico réagit sur phase arrêtée avec un coup franc de Griezmann qui tente sa chance côté fermé mais Thibaut Courtois se détend parfaitement (38e).

Thibaut Courtois doit une nouvelle fois intervenir à la 51e. Le portier belge est au bon endroit pour stopper la frappe de Cunha, pas assez croisée.

Le Real fait le break sur une contre-attaque éclair. Vinicius trouve Asensio esseulé dans le rectangle. L’Espagnol ouvre son pied et d’un ballon à ras du sol au deuxième poteau inscrit le deuxième but des Merengues (57e).

Groggy, l’Atletico tente de réagir et Hermoso est trouvé au deuxième poteau mais la tête du défenseur passe au-dessus (61e).

La dernière demi-heure est relativement tranquille et Eden Hazard observe ses équipiers gérer leur avantage depuis le banc. Le Diable Rouge ne jouera à nouveau pas la moindre minute.

Avec cette victoire (2-0), le Real confirme sa place de leader. Les Merengues comptent huit points d’avance sur leur plus proche poursuivant, le FC Séville. L’Atletico est quatrième à 13 points du leader.