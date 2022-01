Qualifié mercredi soir pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi, face à une équipe de division 3, le Real Madrid accueille Valence ce samedi soir pour le compte de la 20e journée de Liga, le championnat d'Espagne de football.

Pour cet affrontement, Carlo Ancelotti, entraineur du leader de la compétition espagnole, replace Thibaut Courtois, préservé en semaine, dans la cage madrilène et repousse Eden Hazard, titulaire en Coupe, sur le banc des réservistes.

Le Real Madrid se procure plusieurs opportunités et hérite d’un penalty à moins de cinq minutes de la pause. Le moment idéal pour calmer l’adversaire et regagner le vestiaire avec un avantage. Derrière le ballon, Karim Benzema… Le phénomène français catapulte le cuir dans la lucarne, inscrivant au passage son 300e but sous la vareuse madrilène. Quel joueur !