Liga: Le Real Madrid, avec un superbe but de Kroos et une passe décisive d'Hazard, se défait d'Eibar (résumé vidéo)

Le Real Madrid s'est imposé face à Eibar (3-1) ce dimanche soir, lors de la 28e journée de Liga. Pour leur premier match depuis la reprise du championnat espagnol, les Madrilènes se sont vite mis à l'abri grâce à des buts de Kroos (4'), Ramos (30') et Marcelo (37'). Eibar a réduit le score en deuxième période (60'), empêchant Thibaut Courtois de fêter son 500e match professionnel par une cleansheet.

Eden Hazard était titulaire pour le Real Madrid. Le Diable rouge a joué une heure et a donné la passe décisive pour le 2-0. Le Brainois a encore eu un pied dans le 3e but merengue. Le gardien d'Eibar a repoussé l'envoi du Belge à la 37e mais Marcelo était à la récupération pour faire 3-0. Hazard par la suite cédé sa place à la 61e minute à Vinicius. Sur le banc, il a posé une poche de glace sur la cheville où il a été opéré en mars. Nouvelle gêne? Simple précaution? On en saura plus dans les heures qui viennent.

Thibaut Courtois a sorti plusieurs ballons chauds, devant Exposito (49e et 57e) et Pedro Leon (69e).

Grâce à cette victoire, acquise à huis clos dans le stade d'entraînement Alfredo Di Stéfano -le Santiago Bernabeu étant en travaux-, permet au Real de rester à 2 points du leader, le FC Barcelone, qui s'est imposé 0-4 à Majorque samedi.