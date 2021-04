Liga : Le Real Madrid, avec Eden Hazard, n'a pas le droit à l'erreur face au Betis (LIVE commenté 21H)

Le Real Madrid et ses Belges accueillent le Betis ce samedi lors de la 32e journée de Liga, le championnat espagnol. Cette rencontre est à suivre en direct commenté dès 21 heures.

La lutte pour le titre est plus serrée que jamais en Espagne. L’Atlético, le Real et le Barça ne faiblissent pas à l’approche de la fin du championnat. Après leur victoire face à Cadix en semaine (0-3), les Merengue s’apprêtent à affronter un plus gros morceau.

Le Betis, 7e en Liga, a les places 5 et 6 dans le viseur, places qui donnent accès à l’Europa League. Avec 4 partages en autant de rencontres, les Sévillans font du surplace mais prendre un point à Madrid serait évidemment un bon résultat pour les Verdiblancos.

De son côté, le Real pourra compter sur Thibaut Courtois mais surtout sur Karim Benzema qui respire la forme ces derniers temps. A Cadix, l’attaquant français a été éblouissant et s’est montré décisif en inscrivant 2 buts et en délivrant une passe décisive pour Odriozola.

On pourrait également assister au retour d'Eden Hazard, présent dans la sélection de Zinédine Zidane pour cette rencontre. Il ne devrait pas débuter la rencontre mais une montée au jeu est espérée afin qu'il retrouve petit à petit du rythme.

Le Real, qui compte 3 points de moins que les Colchoneros de Yannick Carrasco, devra s’imposer ce samedi soir s'il veut encore rêver du titre.