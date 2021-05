Liga : le Real Madrid arrache un point importantissime face à Séville, Hazard possible buteur

►►► À lire aussi : Barcelone et l’Atletico Madrid restent muets et se quittent dos à dos

Et alors que le Real dominait de la tête et des épaules, on a assisté à une scène rocambolesque que l’on ne doit qu’à l’existence du Var. Alors que l’arbitre attendait de savoir s’il y avait un penalty pour le Real Madrid, c’est une faute de main dans la surface adverse sur l’action précédente qui a finalement été analysée et qui a mené à un penalty pour Séville. Rakitic a alors donné l’avantage aux siens. À coup sur un moment clé pour le titre en Liga. Mais le Real Madrid a égalisé en toute fin de rencontre suite à la déviation d’une frappe de Toni Kroos. Le doute subsiste sur l’auteur de la déviation, Eden Hazard (monté au jeu à la 79') ? Diego Carlos contre son camp ? La Liga tranchera dans les heures à venir.

Séville maîtrise son début de rencontre, mais reçoit malgré tout une alerte peu avant le quart d’heure de jeu. Karim Benzema place une tête au fond mais le but est logiquement annulé pour un hors-jeu. Après cela, le Real est boosté et semble mieux dans le match.

Malgré tout, ce sont bien les Sévillans qui ouvrent la marque. Les largesses laissées dans la défense madrilène ont une conséquence logique, Fernando trompe Thibaut Courtois après un joli enchaînement, 0-1. Un tir cadré, un but, Séville fait parler son efficacité. Le Real doit absolument inverser la tendance pour profiter du partage entre le Barça et l’Atlético.

Les Merengues dominent mais de manière beaucoup trop stérile pour véritablement inquiéter les Andalous. La pause arrive, le score n’a pas évolué. Il faudra trouver des solutions durant les 45 minutes restantes pour les hommes de Zinedine Zidane.

La domination du Real augmente petit à petit en seconde période alors que Séville recule peu à peu. Il y a beaucoup plus de mouvements, de bons relais par le milieu de terrain. Les tirs de loin, notamment de Luka Modric et Nacho, se multiplient. Il va désormais falloir trouver la faille pour se relancer dans cette rencontre.

Une superbe action collective procure la plus belle occasion du match au Real à la 65e. Modric et Kroos se trouvent parfaitement bien mais Vinicius manque du geste nécessaire à la finition… Le Real pourrait regretter ce gaspillage.

Heureusement pour les Madrilènes, la balle finit par rentrer… Asensio, monté au jeu une minute plus tôt à peine, joue le coup intelligemment et conclut une jolie action. 1-1, l’espoir renaît dans ce match et pour la fin du championnat.

Vu le visage de Séville en deuxième mi-temps, Madrid doit tout faire pour marquer un deuxième but !

Mais on assiste alors à un scénario hallucinant… Alors que l’arbitre fait appel au Var pour savoir s’il y a un penalty sur Karim Benzema, l’assistance vidéo lui signale une faute juste avant la contre-attaque du français. Une faute de main de Militao dans la surface adverse. L’arbitre va revisionner la phase et prend ses responsabilités dans un moment crucial pour le titre en Liga.

Après de longues tergiversations, c’est finalement Séville qui obtient un coup de réparation. Et Rakitic convertit le penalty pour assommer le Real qui connaît de véritables montagnes russes émotionnelles.

Eden Hazard monte alors au jeu… Presque un cadeau empoisonné quand on connaît le contexte actuel. Pourtant, après une montée au jeu mitigée, le Belge est (semble-t-il) impliqué dans le but égalisateur. Une frappe de Toni Kroos dans le temps additionnel est déviée au fond des filets. Par le talon d’Eden Hazard ? Le pied de Diego Sanchez ? On l’ignore encore mais ce but sauve les meubles pour le Real qui conserve l’écart avec ses deux principaux concurrents, le Barça et l’Atlético.