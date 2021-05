Liga : le Real Madrid arrache un point importantissime face à Séville, Hazard buteur décisif

Real Madrid - Séville : penalty de Rakitic (1-2) - La Liga - 09/05/2021 Le VAR apporte régulièrement son lot de rebondissements dans les compétitions où il est installé. On lui reproche parfois de supprimer toutes les émotions du football... Les acteurs de Real Madrid-Séville ne seront sans doute pas d'accord avec ce constat ce dimanche. ►►► À lire aussi : Liga : le Real Madrid arrache un point importantissime face à Séville, Hazard possible buteur Dans cette rencontre très importante pour la course au titre en Liga après le partage entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone, le Real Madrid avait l'opportunité de prendre la tête de la compétition. Pour ce faire, il fallait gagner. Alors que c'était 1-1 entre les deux équipes, l'arbitre de la rencontre a consulté le VAR afin de savoir s'il y avait où non un penalty sur Karim Benzema à la suite d'une contre-attaque rondement menée par le Français. Si la faute existait sans doute bel et bien, ce n'est pas elle qui a fini par attirer l'attention du corps arbitral tout entier. Sur l'action précédant le contre, Eder Militao dévie en effet le ballon du bras dans la surface adverse. Alors que les Madrilènes pensaient donc obtenir un penalty en leur faveur, l'arbitre de la soirée a décidé (sans doute plutôt justement) d'accorder un coup de réparation à Séville. Finalement transformé par Rakitic et vous connaissez la suite (partage 2-2). Un sale coup au moral des troupes de Zinedine Zidane sur le moment et encore la question de la légitimité du VAR quand il a besoin d'autant de temps pour prendre une décision (l'attente à de nouveau été spécialement longue). En attendant, des émotions, les joueurs en ont ressenti sur le terrain, et elles n'étaient pas toutes positives.