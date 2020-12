Le Real Madrid va clôturer son année 2020 un peu particulière par un déplacement piégeux. Les Merengues, coleader avec l’Atletico Madrid, se déplacent sur la pelouse du promu d’Elche, actuel 16e au classement. Eden Hazard, remis de sa blessure musculaire depuis une grosse semaine, sera présent et devrait avoir du temps de jeu, parole de Zinedine Zidane.

Seulement deux défaites en sept matches à domicile cette saison, le bilan d’Elche dans son bastion n’est pas des plus mauvais pour un promu. Alerte au piège, donc pour le Real Madrid, meilleure équipe d’Espagne en déplacement cette saison. La Casa Blanca devra se déplacer sans Rodrygo, absent pour plusieurs semaines après sa blessure contractée face à Grenade mais avec un Karim Benzema en feu (quatre buts et deux assists sur ses trois derniers matches) et Eden Hazard, absent depuis un mois mais prêt à jouer une partie du match. Les hommes de Zidane restent sur une série de six matches de suite toutes compétitions confondues, dont cinq en Liga.

Une série que le Real espère poursuivre en plus de croiser les doigts pour un faux pas de son voisin et rival de l’Atletico Madrid qui accueille Getafe quelques heures plus tôt. Les deux clubs de la capitale sont au coude à coude en tête du championnat avec 32 points mais les Rojiblancos comptent deux matches de moins que les champions en titre.