Liga : le FC Barcelone domine Levante avec un but d'Ansu Fati pour son retour (3-0)

Le FC Barcelone s'est rassuré en battant Levante 3-0 dimanche au Camp Nou pour la 7e journée de Liga, et remonte provisoirement à la 5e place du classement, à cinq points du Real Madrid (17 pts), leader malgré son nul 0-0 contre Villarreal samedi.

Les Catalans ont rapidement ouvert le score grâce à un pénalty provoqué et transformé par Memphis Depay (7e), puis ont doublé la mise grâce à un but de Luuk de Jong (14e), qui a ouvert là son compteur sous le maillot blaugrana, et ont scellé la victoire avec un ultime but du revenant Ansu Fati (90e+1), de retour près d'un an après sa blessure au genou gauche.