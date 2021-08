Liga : le FC Barcelone arrache le nul à Bilbao, Depay encore décisif

Le FC Barcelone a arraché le match nul 1-1 samedi sur le terrain de l’Athletic Bilbao pour la deuxième journée de Liga, et prend provisoirement la tête du classement avant les matches de l’Atlético et du Real Madrid, dimanche.

Une semaine après leur récital au Camp Nou contre la Real Sociedad (4-2), les Catalans ont montré un visage bien plus terne samedi à Bilbao, asphyxiés par le pressing basque et sanctionnés par un but de la tête d’Inigo Martinez (51e), avant d’être sauvés par leur recrue Memphis Depay, qui a égalisé à la 75e.