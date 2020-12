Liga : Le Barça, sans Lionel Messi, concède le partage contre Eibar

Encore des points perdus pour le FC Barcelone. Lors de la 16e journée de Liga, les hommes de Ronald Koeman se sont fait peur contre Eibar. Mené, le FC Barcelone est finalement revenu au score. Avec ce partage, le club est 6e du général à 7 points de l’Atletico Madrid et du Real Madrid.

Le résumé du match :

Que c’est compliqué en première période. Sans Lionel Messi, le Barça avance, comme bien souvent sans idée. Pourtant, après six minutes de jeu, Araujo reste au sol à la suite d’un contact du pied par Burgos. Après avoir revu les images, l’arbitre montre le point de penalty. Un penalty que va manquer Martin Braithwaithe, qui tir à côté du but.

Et l’attaquant Danois va continuer avec la malchance. A la 25e minute de jeu, Braithwaithe pense enfin marquer, mais au moment de la passe de Firpo, son pied droit était devant les défenseurs. C’est toujours 0-0 et c’est finalement Eibar qui se montre le plus dangereux pendant ces 45 premières minutes. Malgré l’absence de possession, ce sont les Armeros qui ont le plus tenté leur chance (6 frappes contre 5).

Du coup, Ronald Koeman décide de changer son système de jeu et fait entrer Ousmane Dembélé en 2e mi-temps. Le Français amène un peu de vitesse sur son flanc et se procure une belle première occasion à la 50e. Le Barça va mieux et les Blaugrana continuent d’alerter le portier adverse (51e Pjanic, 53e Griezmann qui tir dans les mains du gardien et 57e, Dembelé encore une fois, qui loupe son face-à-face.)

Pourtant, le filet va trembler de l’autre côté. A la 58e minute de jeu, on assiste au hold-up parfait. Sur une perte de balle d’Araujo, Kike Garcia permet à Eibar de mener dans ce match et d’espérer repartir avec la toute première victoire du club face au Barça en Liga.

Une victoire qui va finalement échapper aux visiteurs. Car Ousmane Dembélé ramène les deux équipes à égalité à la 67e. L’entrée au jeu du Français aura fait un bien fou à son équipe. Si ce but permet encore au Barça d’y croire, le score ne va plus changer, malgré une énorme occasion de Trincao dans le temps additionnel.

C’est le quatrième partage de la saison en Liga pour sept victoires et quatre défaites. Le FC Barcelon reste bloqué à la 6e place du classement, à sept points des deux coleaders, l’Atlético et le Real Madrid (32 pts). Plus tôt dans la soirée de mardi, le Séville FC de Julen Lopetegui a dominé le Villarreal d'Unai Emery 2-0, remontant ainsi provisoirement à la 3e place de Liga (26 pts), ex-aequo avec son adversaire du soir et la Real Sociedad.