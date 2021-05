Liga : L’Atlético se fait peur mais s’impose à Elche, nouvel assist de Carrasco

Battu la journée précédente face à l’Athletic Bilbao (2-1), l'Atlético Madrid devait gagner sur la pelouse d’Elche ce samedi après-midi afin de prendre de l’avance sur le Real et le Barça. Mission accomplie pour l’Atléti qui s’est imposé sur le plus petit des scores (0-1) grâce à une nouvelle passe décisive de Yannick Carrasco, sa huitième de la saison.

Les Colchoneros commencent le match de la meilleure des manières. Sur le flanc gauche, Carrasco, en grande forme ces dernières semaines, élimine son adversaire, déborde le long de la ligne du but et centre en retrait pour Marcos Llorente qui marque un peu chanceusement (0-1, 24').

On se dirige tout droit vers une victoire de l’Atlético mais dans les derniers instants de la partie, Marcos Llorente touche le ballon de la main dans son rectangle et l’arbitre inique le point de pénalty. Plus de peur que de mal puisque Fidel Chaves place le ballon sur poteau de Jan Oblak.

Avec cette victoire, l’Atlético est assuré de garder la tête du championnat à l’issue de la 34e journée. Les Colchoneros comptent désormais 5 points d’avance sur le Real Madrid et le FC Barcelone tout en ayant disputé un match de plus.