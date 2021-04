Liga : L'Atlético partage au Betis malgré un but de Carrasco, le Real en embuscade

Après la victoire du Real Madrid face au FC Barcelone hier (2-1), l'Atlético voit les Merengue se rapprocher dangereusement. Les Colchoneros n’avaient pas d’autre choix que de s’imposer au Betis ce dimanche soir s’ils voulaient continuer à rêver du titre de champion d’Espagne. Echec de la mission puisque que les hommes de Diego Simeone ont partagé l'enjeu (1-1) malgré un bon Yannick Carrasco, buteur.

Carrasco a ouvert le score dès la 5e minute de jeu. Sur la gauche, le Diable Rouge passe en retrait à Joao Félix qui donne en un temps à Correa. L’attaquant argentin se fait tacler et le ballon arrive un peu chanceusement dans les pieds de Carrasco qui ne se fait pas prier pour inscrire son premier but en 2021 (0-1, 5'). Un début de match idéal pour les Colchoneros mais ces derniers vont se faire rejoindre au score par Cristian Tello un quart d’heure plus tard (1-1, 20').

Au retour des vestiaires, ce sont les joueurs du Betis Séville qui mettent la pression sur l'Atlético sans parvenir à prendre l'avantage. En fin de rencontre, les Rojiblancos ont l'opportunité de marquer le but de la victoire mais le Betis peut compter sur un grand Claudio Bravo.

Ce partage profite au Real Madrid qui, après sa victoire face au Barça, n'est plus qu'à un petit point de l'Atlético. Les Blaugrana, troisièmes, restent toujours en course puisqu'ils comptent 65 points, 2 de moins que le leader.