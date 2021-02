Liga : L'Atlético Madrid, sans Carrasco, s'incline contre Levante

L’Atlético Madrid a concédé à domicile sa deuxième défaite de la saison en Liga contre Levante 2-0, samedi pour la 24e journée du championnat d'Espagne, et laisse l’occasion au Real Madrid, qui se déplace à Valladolid en soirée, de revenir à trois points de lui en tête du classement.

A trois jours du 8e de finale aller de C1 contre Chelsea, les Colchoneros ont cédé sur un but du capitaine de Levante José Luis Morales dévié par Felipe (30e), puis une deuxième réalisation dans un but vide de Jorge De Frutos (90e+5), et mettent ainsi un terme à leur série de 11 matches sans défaite en Liga.

Yannick Carrasco, blessé, n’était pas de la partie.