La Liga està de vuelta ! Un peu mois de trois mois après le couronnement, au bout du suspense, de l’Atletico Madrid devant son voisin du Real, la Liga repart pour un tour. Mais cette saison s’annonce particulièrement ouverte, avec les périodes compliquées que sont en train de vivre les deux géants du football espagnol. Des difficultés qui pourraient profiter à d’autres.

L’Atletico Madrid : le champion a vécu un été serein

Il y a des étés mouvementés et il y en a des plus calmes. Celui de l’Atletico a été particulièrement reposant. Les champions en titre ont pu savourer une période tranquille après avoir fêté leur 11e sacre national. Après un mercato XXL l’été dernier, les Colchonnerros ont misé sur la continuité et sur la stabilité durant cette trêve estivale. Aucun pion majeur n’est parti, et Rodrigo De Paul, sensation de la Copa America avec l’Argentine, est arrivé. De quoi venir renforcer un milieu parfois un peu à court de jus la saison passée et surtout de quoi étoffer un noyau extrêmement bien fourni et armé pour tenter un doublé voir un triplé la saison prochaine. Surtout, si un certain Lautaro Martinez venait, en plus, gonfler les rangs madrilènes. Projection : 1er

Le Real Madrid : beaucoup de départs et encore plus d’interrogations

Zinedine Zidane, Sergio Ramos et Raphael Varane. En perdre un des trois serait en soi déjà un gros coup dur mais perdre les trois sur le même été, c’est un véritable séisme. Trois artisans de l’incroyable série de trois succès d’affilée en Ligue des Champions de 2016 à 2018. Du coup, Fiorentino Perez, le président de la Casa Blanca, a décidé de rappeler le dernier homme à avoir gagné un trophée pour le Real en Espagne depuis Zidane : Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti © AFP Le maestro italien et son incroyable gestion humaine auront fort à faire avec un noyau partagé entre des jeunes au grand potentiel mais qui n’arrivent pas à totalement l’exploiter (Militao, Vinicius, Valverde ou Rodrygo) et des cadres (très) vieillissants et peut-être un peu usés par des années passées au service du style de jeu très énergivore de Zidane (Marcelo, Kroos, Modric, Carvajal). Bref un noyau entre deux qui n’aura pas beaucoup pu être renforcé cet été puisque seul le libre David Alaba est venu gonfler les rangs Merengue, en attendant peut-être un fantasme nommé Kylian Mbappé. Sans oublier l’énorme point d’interrogation que constitue Eden Hazard. Si le Belge pouvait passer une saison pleine en termes de temps de jeu et de rendement sur le terrain, il est certain que la position du Real au classement évoluera significativement. Projection : 2e

Barcelone : la vie sans Messi

Sauf si vous revenez de Mars (où vous l’avez peut-être croisé), vous savez qu’après plus de 20 ans passés à Barcelone, Lionel Messi ne portera plus le maillot Blaugrana (du moins cette saison). Et juste pour faire une pause chiffrée, Messi c’est 778 matches et 672 buts avec Barcelone. En un mot : irremplaçable. Cela fait plus de 10 ans que le jeu, l’idéologie du club tourne autour de lui, c’est donc plus qu’un changement radical que le club catalan s’apprête à vivre. Une rotation telle qu’il est encore dur à l’heure actuelle de l’évaluer. ►►► À lire aussi : Messi quitte la Liga après Cristiano Ronaldo et Neymar, l’Espagne en manque de stars

Riqui Puig © AFP or licensors En attendant, il faut bien tenter de s’en sortir, voire mieux, gagner des titres pour renflouer les caisses vu la situation catastrophique du club économiquement parlant. Au rayon des renforts, le Barça a fait ce qu’il a pu en signant Eric Garcia, Memphis Depay et Sergio Aguero. En se reposant sur ces nouveaux, quelques cadres vieillissants (Busquets, Pique, Sergi Roberto) mais surtout sur sa jeunesse pleine de talent (Pedri, Puig, Fati, Araujo et De Jong), le Barça a peut-être une carte à jouer mais clairement, avant le début de la partie, il semble avoir perdu le meilleur de ses atouts. Projection : 4e

Séville, Betis, Villarreal ou Real Sociedad : qui pour faire un podium surprise ?

Rakitic félicité par ses compagnons du FC Séville durant la pré saison. © AFP or licensors Honneur au mieux classé derrière les trois géants ces deux dernières saisons : le FC Séville, deux fois 4e. Les Andalous n’ont perdu, pour l’instant, aucun de leurs pions majeurs mais un départ du Français Jules Koundé est encore envisageable. Pas de joueur important parti, du coup, Monchi, le célèbre directeur sportif de Séville, a été discret jusqu’à présent sur le mercato estival (seul Erik Lamela est arrivé en échange de Bryan Gil). Mais en cas de départ de sa pépite française, un départ qui pourrait faire mal, Séville devra profiter des dernières semaines pour renforcer un effectif déjà bien balancé mais peut-être un peu juste niveau qualitatif. Les Andalous semblent avoir misé sur la stabilité mais pêche un peu au niveau de la profondeur d’effectif pour aller chercher un top 3 ou plus surtout que les hommes de Julen Lopetegui ont déjà montré lors des dernières années qu’ils étaient capables de traverser des grosses périodes de doute en cours de saison. Et puis, si les Blanquirrojos veulent aller chercher une meilleure place finale, ils vont devoir gagner les matches au sommet (seulement un succès lors des 6 matches disputés face au 3 grands la saison dernière). Projection : 6e

Nabil Fekir durant la pré-saison © AFP or licensors L’autre club de Séville, le Real Betis Balompié a peut-être un coup à jouer cette année. Après quelques jolis coups réalisés sur le marché des transferts les années précédentes (William Carvalho, Nabil Fekir, Juanmi) Los Verdiblancos sont peut-être enfin arrivés à maturité. Sous les ordres du malin Manuel Pellegrini, les Andalous, qui n’ont perdu qu’Emerson cet été (encore un back droit du Betis parti à Barcelone) semblent armés pour viser plus haut que l’Europa League cette saison. Mais comme pour son voisin, il faudra que le Betis évite les trous d’air en cours de saison et remporte des matches au sommet (aucun succès contre les clubs du top 5 la saison dernière). Projection : 5e

Adnan Januzaj sous le maillot de la Real Sociedad © AFP OR LICENSORS La stabilité est vraiment le mot pour qualifier la période estivale vécue par les prétendants au podium de la Liga. La Real Sociedad ne fait pas exception à la règle. Les Basques n’ont vécu aucun trouble particulier pendant ce mercato et n’ont pas non plus fait de bruit. Auréolée de son premier trophée depuis plus de trente ans (la Copa de 2020 mais dont la finale a été disputée en 2021), La Real espère aller chercher un podium cette saison. Son effectif n’a pas bougé et certains des jeunes sur qui le club avait misé commencent à arriver à maturation comme Alexander Isak, petite révélation de l’Euro, Robin Le Normand ou Martin Zubimendi. Des petits jeunes, encadrés par des joueurs expérimentés que sont David Silva, Asier Illaramendi ou Nacho Monreal et accompagnés par des joueurs en pleine ascension à l’image de Mikel Merino ou Mikel Oyarzabal. Bref, Imanol Alguacil possède dans ses mains un bon noyau, capable de déranger les grosses écuries de Liga. A noter que, côté belge, Adnan Januzaj, qui devrait prolonger son contrat qui se termine fin 2022, a impressionné en présaison, marquant 4 buts en autant de matches. C’est autant que lors des 36 matches de la saison dernière. Projection : 3e

Enfin, comment ne pas mentionner Villarreal ? Les derniers vainqueurs de l’Europa League, qui ont poussé Chelsea jusqu’aux tirs au but en finale de la Supercoupe d’Europe, ont aussi quelques arguments à faire valoir. Même s’il est vrai qu’en Liga, ce n’était pas terrible la saison dernière (une 10e place après la 5e place fin 2020), et qu’en plus du championnat, il faudra assumer le fait de jouer en Ligue des Champions, le Sous-marin jaune a de la ressource. Pour sa 2e année sous les ordres d’Unai Emery, Villarreal a de l’ambition et est parvenu à conserver ses meilleurs éléments, tout en se renforçant dans des zones clés comme en défense avec les arrivées de Mandi et le transfert définitif de Foyth. Les Groguets ont aussi tenté un coup en misant sur Boulaye Dia, l’attaquant venu de Reims et qui évoluait encore au 7e échelon du foot français il y a 4 ans. Bref, Villarreal a de la qualité, c’est certain mais le club, qui compte tout de même plus de 10 trentenaires dans son noyau, pourra vraiment être concurrentiel sur trois tableaux ? Et connaissant les facilités d’Emery dans les Coupes, pas sûr que ce sont ces compétitions-là que le club va lâcher. Projection : 7e

