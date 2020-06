Liga : L'Atlético Madrid et Yannick Carrasco contraints au partage à Bilbao (1-1)

L'Atlético Madrid n'a pu faire mieux qu'un partage (1-1) sur la pelouse de l'Athletic Bilbao ce dimanche, dans le cadre de la 28ème journée de Liga, lors du retour à la compétition des deux équipes.

Titularisé par Diego Simeone et associé à Diego Costa au sein de l'attaque madrilène, Yannick Carrasco a quitté la pelouse à l'heure de jeu (63'), tout comme le buteur espagnol, alors que le score était de 1-1.

Aligné sur le flanc gauche de l'attaque de l'Atletico, Yannick Carrasco fêtait sa deuxième titularisation depuis son retour chez les Colchoneros en janvier dernier après une aventure en Chine. Le Diable Rouge s'est porcuré la première occasion franche de la partie mais sa frappe était trop croisée (12e).

Petit à petit, Bilbao est rentré dans son match et a ouvert le score via Iker Muniain d'une frappe de l'extérieur du pied (37e). La réaction de l'Atletico a été rapide. Diego Costa a égalisé 120 secondes plus tard (39e). Les occasions ont été plus rares en deuxième mi-temps et les deux équipes se sont quittées dos-à-dos.

Au classement, l'Atletico (46 points) reste calé à la sixième place tandis que Bilbao (38 points) reste dixième. La 28e journée du championnat espagnol se termine dimanche soir avec deux rencontres au programme. À 19h30, le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard reçoit Eibar. À 22h, la Real Sociedad et Adnan Januzaj accueillent Osasuna.