Liga : Karim Benzema sauve le Real Madrid qui s’impose contre Elche, Hazard joue 15 minutes

Le Real Madrid n’a pas été bon lors de la 27e journée de Liga. Mené au score, il aura encore fallu compter une nouvelle fois sur Karim Benzema pour ne pas sombrer. Le Français a claqué un doublé qui fait les affaires de Zinedine Zidane. L’entraîneur pourra être satisfait : son équipe a gagné et il a récupéré Eden Hazard. Le Belge est monté au jeu à la 76e.

Il aura fallu attendre 27 minutes pour voir quelque chose dans ce match. Isco effectuant le premier tir cadré de la rencontre.

Car le début de match est pauvre en occasions. Les hommes de Zinedine Zidane ne parviennent pas à amener le danger dans le rectangle adverse.

Elche est bien regroupé derrière et ne concède rien. Et le Real n’y arrive pas. Quand ce n’est pas Benzema qui se loupe (34e), c’est Valverde (46e) qui est trop court.

Du coup, les visiteurs en profitent et alertent une première fois Thibaut Courtois. Heureusement, le gardien est présent (40e). C’est 0-0 à la mi-temps et Madrid va devoir montrer autre chose s’il veut la victoire.

Pourtant, c’est l’inverse qui se produit. Elche joue le jeu à fond et se procure la plus grosse occasion de la partie. À la 58e Fidel centre pour Lucas Boyé, seul au point de penalty. L’attaquant reprend du pied droit et Courtois nous sort un arrêt somptueux.

Un arrêt qui ne va servir à rien. Car trois minutes plus tard, Calvo ouvre la marque. Sur un corner, le joueur d’Elche reprend de la tête et fait trembler les filets. C’est 0-1 et le Real est au plus mal.

Ce but réveille cependant un peu les locaux. Des locaux qui vont revenir à la marque grâce à l’inévitable Karim Benzema. Sur coup franc, Luka Modric trouve le Français qui inscrit son 14e but de la saison en championnat et fait 1-1 juste avant la montée au jeu d’Eden Hazard.

Ce but réveille quelque peu les Madrilènes qui commencent à se montrer un peu plus dangereux (Casemiro 78e, Modric 84e, Nacho 89e). Et alors qu’on se dirige vers un partage, c’est encore une fois Karim Benzema qui va sortir son équipe d’un bien mauvais pas. L’attaquant offre la victoire à son équipe.