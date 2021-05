Liga : Januzaj marque et délivre un assist avec la Sociedad à un jour de la sélection de Martinez

La Real Sociedad et Adnan Januzaj se sont facilement imposés 4-1 face à la Real Valladolid ce dimanche soir lors de l’avant-dernière journée de Liga. L’ailier belge a réalisé une grosse performance en inscrivant un but et en distillant une passe décisive.

L’attaquant suédois Alexander Isak a inscrit les deux premiers buts de son équipe lors du premier quart d’heure. Januzaj a ensuite délivré un assist pour David Silva avant de marquer le quatrième but de la partie sur pénalty. Le Belge a cédé sa place à l’heure de jeu.

En marquant son 4e but et en réalisant sa 4e passe décisive de la saison, Januzaj montre une dernière fois ses qualités à Roberto Martinez, à un jour de l’annonce de la sélection du coach fédéral pour l’Euro.

Le but tardif de Marcos de Sousa en fin de rencontre n’y changera rien. C’est une victoire importante pour la Sociedad qui occupe actuellement la 5e place de la Liga, synonyme de qualification pour l’Europa League.