Liga : Le Real Madrid, sans Hazard malade, s’impose facilement à Grenade

Match facile, sur papier, pour les hommes d’Ancelotti qui affrontent le 17e de la Liga. Mais Grenade n’a perdu qu’une seule fois lors des 5 derniers matches, et les " Nazaries " veulent continuer sur leur lancée.

La première grosse occasion est madrilène à la 19e. Kroos attentif dans le rond central, lance à merveille Asensio. L’ailier de la maison blanche gagne son duel face à Maximiano, le portier de Grenade. C'est 0-1.

Le Real contrôle et Nacho double la mise, 6 minutes plus tard. Sur un coup de coin, la combinaison Modric – Kroos, permet au joueur allemand de trouver Nacho, seul au premier poteau. Le défenseur du Real fait facilement 0-2. Une superbe action collective des Madrilènes. Asensio rate le break à la demi-heure. Sur un contre parfait, Benzema sert un caviar à Asensio. Soro sauve Grenade sur la ligne.

Grenade réagit et revient dans la danse via Suarez. L’attaquant colombien décoche une frappe des 25 mètres. Le ballon est dévié par Nacho, Courtois est pris à contre-pied et ne peut que constater les dégâts. C’est 1-2, à la 35e, c’est aussi le résultat à la pause.

Le Real débute le deuxième acte avec l’énorme envie de plier la rencontre. Benzema glisse le ballon à Kroos qui se trouve à l’entrée du grand rectangle. Le tir du joueur allemand chatouille la transversale de Maximiano. Dans la foulée le tir de Mendy n’est pas cadré. Et puis à la 56e nouvelle contre-attaque tranchante du Real. Benzema sert Modric, qui la joue collectif… Le Croate sert Vinicius qui fait 1-3. C’est le 8e but de la saison en Liga pour l’ailier brésilien.

La dernière demi-heure se résume à 30 minutes cauchemardesques pour Grenade. A la 62e Montoro reçoit un deuxième carton rouge, qui l’oblige à rejoindre les vestiaires. 5 minutes plus tard Moreno pète les plombs sur le banc, et se voir brandir, lui aussi, le rouge. Grenade, à 9, subit la fin du match. A un quart d’heure du terme, Mendy, idéalement servi par Casimero, marque son premier but en Liga pour la Real (1-4).

Tout est dit. Le score ne changera plus. Le Real (qui compte encore un match de retard) reprend la tête de la Liga, avec deux points d’avance sur le Real Sociedad, d’Adnan Janusaj, qui joue à 21h face à Valence.