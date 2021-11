Liga, Grenade - Real Madrid : les Merengue veulent enchaîner (LIVE commenté 16h15)

Le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard se déplace sur la pelouse de Grenade, 17e du championnat espagnol, ce dimanche dans le cadre de la 14e journée de Liga. Le coup d’envoi est prévu à 16h15.

Les Merengue sont en forme. Après avoir connu une petite baisse de régime entre fin septembre et début octobre (2 défaites et 1 partage), le Real va mieux et enchaîne les bonnes performances avec notamment une victoire face au FC Barcelone au Camp Nou (1-2). Actuellement deuxièmes du classement avec un match de retard sur la Real Sociedad d’Adnan Januzaj, les Madrilènes pourraient prendre provisoirement la tête du championnat en cas de victoire.

Face aux 17e de Liga, la tâche semble à la portée des hommes de Carlo Ancelotti. Si Thibaut Courtois devrait prendre place dans les buts, Eden Hazard n’a lui plus été titularisé en championnat depuis le… 19 septembre dernier.