Liga : Grenade - Real Madrid, il faudra gérer le calendrier (LIVE commenté 22H)

Le Real Madrid se déplace à Grenade dans le cadre de la 36e journée de Liga. Un match important pour Zinedine Zidane dans la course au titre. Mais il faudra penser à ne pas trop dépenser d’énergie, car le Real rejoue déjà dimanche à 18h, en déplacement à nouveau, mais du côté de Bilbao cette fois.

Le Real Madrid est-il floué par le calendrier ? En tout cas, dans la course au titre en Liga, c’est l’équipe qui aura le moins de temps de récupération entre la 36e et 37e journée. Et ça commence dès ce jeudi soir. Sous le coup de 22h, le Real affronte Grenade avant d’aller à Bilbao 66h plus tard.

Il faudra donc faire attention à engranger les trois points pour Zinedine Zidane tout en évitant de perdre à nouveau des joueurs à cause des blessures. Car cette fois, c’est au tour de Ferland Mendy d’aller faire un tour à l’infirmerie. Le Français souffre d’une périostite tibiale et il manquera la fin de saison et donc la dernière ligne droite dans la course au titre avec les Merengues.

Heureusement, Zidane pourra compter sur Eden Hazard. Critiqué en Champions League, le Belge a cependant remis les pendules à l’heure et a inscrit un but face à Séville le week-end passé. Enchainer deux rencontres en si peu de temps pourra lui donner des bonnes indications en vue de l’Euro.

Une chose est sûre, il ne faut plus perdre de points en route, sous peine cette fois de définitivement faire une croix sur le championnat.