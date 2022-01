Après une courte pause hivernale, la Liga repart de plus belle ce week-end. À suivre en direct commenté dimanche, la rencontre entre Getafe et le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard, comptant pour la 19e journée du championnat espagnol. Le coup d’envoi sera donné à 14 heures.

Leader autoritaire du championnat avec 46 points après 18 rencontres, le Real Madrid se déplace au Coliseum Alfonso Pérez ce dimanche. Si a priori, ce match face au 16e de Liga semble à la portée des Madrilènes, la bande à Ancelotti doit néanmoins se méfier des Azulones. En effet, malgré sa 16e place, Getafe n’a plus perdu en championnat depuis le 7 novembre dernier (1-0 à Villarreal). De son côté, le Real reste sur une impressionnante série de 15 matches sans défaite toutes compétitions confondues.

Après avoir joué l'intégralité des rencontres (ou presque) face à Cadiz et à l'Athletic Bilbao avant les fêtes, Eden Hazard est de retour sur le banc. En l'absence de Vinicius Jr., c'est Rodrygo qui s'installe sur l'aile gauche madrilène alors qu'Asensio est aligné à droite.

Désormais négatif au coronavirus, Thibaut Courtois est titulaire.

Alors le modeste Getafe parviendra-t-il à faire chuter le grand Real Madrid ? Réponse ce dimanche !