Liga : Fernando Torres de retour à l’Atlético Madrid comme coach des U19

El Niño est de retour à la maison. Trois ans après son départ de l’Atlético Madrid, Fernando Torres revient chez les Colchoneros pour devenir l’entraîneur de l’équipe U19.

La belle histoire continue entre Fernando Torres et l’Atlético Madrid. Véritable légende du club madrilène, l’ancien attaquant est de retour dans son club formateur où il va commencer sa carrière d’entraîneur principal avec les U19. Formé chez les Rojiblancos, l’Espagnol y a joué jusqu’en 2007 avant de découvrir l’étranger en passant par Liverpool, Chelsea et l’AC Milan et de revenir dans son premier club entre 2014 et 2018. À Madrid, l’attaquant a disputé 351 rencontres, inscrivant au passage 121 buts et participant à la victoire du club en Europa League en 2018. L’Espagnol a mis un terme à sa carrière le 21 juin 2019 après 18 mois dans le club japonais de Sagan Tosu.

Dans un communiqué, l’Atlético Madrid a évoqué le retour du buteur au bercail. "Fernando Torres est rentré chez lui. La légende rouge et blanche revient dans notre club pour rejoindre les rangs des entraîneurs de l’Académie, en prenant les rênes de l’Atlético de Madrid Juvenil A lors de la saison 2021/22. Torres, qui la saison dernière a passé du temps avec différentes équipes rouges et blanches pour se familiariser avec le fonctionnement quotidien de leur personnel d’encadrement et la méthodologie propre au club, fera un pas de plus dans sa formation en effectuant sa première étape sur le banc."