Liga, FC Séville : Jules Koundé, un roc défensif qui marque comme Messi

Jules Koundé, arrivé au FC Séville en provenance de Bordeaux en juillet 2019, ne cesse d’éblouir la Liga par son talent. Défenseur hors pair, le Français a également montré tout son potentiel offensif cette semaine en Coupe du Roi aux dépens du FC Barcelone (victoire 2-0 de Séville).

"Koundé s’est transformé en Messi", a titré Mundo Deportivo. Parti du milieu du terrain sur le flanc droit, Koundé élimine 3 défenseurs du Barça avant de crucifier Marc-André ter Stegen d’une frappe croisée. Un but magnifique qui est d’autant plus incroyable car il est marqué par un défenseur central. C’est déjà la troisième fois que le Français trouve le chemin des filets cette saison en 29 matches disputés. S’il est adroit devant le but, Koundé est également habile balle au pied et est capable de diriger le jeu andalou avec sa bonne qualité de passe. C’est d’ailleurs le défenseur central qui dribblait le plus en Liga la saison passée, et celui qui touchait le plus la balle dans le camp adverse.

Du haut de ses 22 ans, Jules Koundé s’est rapidement imposé comme titulaire indiscutable au sein de l’effectif andalou entraîné par Julen Lopetegui. Arrivé pour la coquette somme de 25M d’euros (transfert le plus onéreux de l’histoire des Sévillans), Koundé vaudrait déjà le double selon Transfermarkt, ce qui le classerait à la 12e position des défenseurs centraux les plus chers. Devant lui, on retrouve de grands noms comme son compatriote Raphael Varane, Virgil Van Dijk ou encore le Brésilien Marquinhos.