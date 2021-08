La dernière année de contrat pose toujours problème. Faut-il vendre le joueur ou le garder quitte à le voir partir gratuitement l’été suivant ? Le FC Barcelone est en plein dans cette problématique avec le jeune Ilaix Moriba qui commence à énerver sa direction.

Révélation de la saison dernière, le milieu de terrain n’a plus qu’une année de contrat avec le club blaugrana et tarde à prolonger. Selon Mundo Deportivo, celui qui était le plus grand salaire de l’histoire de La Masia n’arrive pas à se mettre d’accord sur le salaire de son nouveau contrat. À l’heure où les dirigeants doivent faire d’importants sacrifices financiers, notamment pour pouvoir prolonger Lionel Messi, les exiges du jeune Espagnol ne passent pas.

►►► À lire aussi : FC Barcelone : Le Président Laporta met la pression sur ses joueurs pour une diminution de salaire

►►► À lire aussi : Griezmann à l’heure des choix, une baisse de salaire acceptée ou un futur ailleurs ?

En conférence de presse, le président du club, Joan Laporta a tapé du poing sur la table. "On a une politique claire désormais. Ilaix est un grand joueur, s’il ne veut pas rester… On lui a donné des opportunités. Mais personne n’est au-dessus du groupe. C’est un jeune joueur et il est incompréhensif d’être dans cette situation. Il a été formé ici, on n’acceptera pas qu’il quitte le club librement". La presse espagnole explique que le Barça aurait donné au joueur jusqu’à ce dimanche pour prolonger ce contrat. Si aucun accord n’est trouvé, le joueur sera vendu.

Le nouveau président semble en tout cas vouloir imposer sa patte sur le club blaugrana et ne compte pas se laisser faire. Avec quatorze rencontres en Liga la saison passée, le milieu de terrain est notamment suivi en Premier League, où Chelsea serait attentif à la situation.