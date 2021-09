La révolution est en marche au FC Barcelone. Après avoir connu le départ malheureux de Lionel Messi cet été, le club blaugrana pense désormais à la saison prochaine et se met à rêver grand.

Il y a des étés comme cela que l’on voudrait oublier. Messi parti à cause de graves problèmes financiers, Griezmann retourné à l’Atlético, une situation sportive pas des plus réjouissantes, le Barça se projette pour l’avenir et continuer sa reconstruction. Mundo Deportivo annonce que les dirigeants catalans auraient ciblé trois recrues de choix pour l’été prochain pour redevenir un des plus grands d’Europe.

La piste la plus crédible serait celle menant à Dani Olmo. Enfant de la Masia, le joueur de Leipzig aurait même accepté de revenir cet été en Catalogne contre un salaire inférieur à celui qu’il touche en Allemagne. Un signe très encourageant pour les dirigeants barcelonais qui doivent trouver d’autres arguments que financiers pour faire venir de nouveaux joueurs. Cet été, les négociations n’ont pas pu aboutir, faute d’un accord avec Leipzig.

Dans ce contexte, frapper un grand coup semble compliqué même si Joan Laporta, président du club, rêve de faire venir Erling Haaland. Avec une clause libératoire fixée à 90 millions pour l’été prochain par Dortmund, le Norvégien ne semble pas être accessible à un prix démesuré pour les plus grands clubs. Sauf que Mino Raiola, son agent, et son père, Alf-Inge Håland, demanderaient des bonus non négligeables pour transférer le prodige norvégien. Tout cela cumulé, il semble difficile à l’heure actuelle de croire à un tel transfert puisque le club veut continuer à faire baisser sa masse salariale et que le jeune buteur ne viendra pas pour un salaire de misère.

Dernier objectif de Laporta : Paul Pogba. Le médian français présente l’avantage d’être en fin de contrat et d’être gratuit l’été prochain. Sur papier, en tout cas. Également conseillé par Mino Raiola, le joueur de Manchester United ne viendra pas pour un salaire dérisoire sans oublier que le sulfureux agent italien réclamera également une grosse commission. Dans ce dossier, le Barça devra en plus faire face à la concurrence de nombreux autres clubs comme le Real Madrid, la Juventus ou le PSG. Il sera donc bien compliqué de réaliser un tel transfert.

Dans un marasme économique profond, le Barça n’oublie pas de rêver. Malheureusement pour les supporters, les rêves ne sont pas faciles à réaliser. La reconstruction ne fait que commencer en Catalogne.