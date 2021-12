Diego Simeone, qui fête jeudi ses dix ans à la tête de l’Atlético Madrid, affiche une soif de vaincre et un caractère volcanique intacts depuis ses débuts en 2011 avec le club, qu’il a conduit au titre de champion d’Espagne en mai, après deux finales de C1 perdues en 2014 et 2016.

Mais le "Cholo" rencontre un succès immédiat. Pour sa première saison, il porte un groupe composé de Thibaut Courtois , Diego Godin , Arda Turan , Koke (déjà) et Radamel Falcao vers le sacre en Ligue Europa, remporté contre l’Athletic Bilbao de Marcelo Bielsa (3-0), et vers une honorable 5e place en Liga.

Déjà adoré comme joueur rojiblanco (1994-1997 et 2003-2005), Diego Simeone fait son grand retour à Madrid en décembre 2011 sur le banc de l’Atlético. Il récupère une équipe à la traîne en Liga (9e), et qui vient de se faire éliminer par Albacete (2-1, 1-0) en 16es de finale de Coupe du Roi.

Falcao est parti à Monaco, David Villa est arrivé, et les ambitions de Diego Simeone sont intactes. En 2013, l’Atlético réussit le meilleur début de championnat de l’histoire du club (8 victoires en 8 matches). Le club madrilène s’offre son premier sacre en Liga depuis 18 ans grâce à une tête de Diego Godin pour arracher le nul contre le Barça au Camp Nou lors de la dernière journée.

Et en Ligue des champions, la magie opère aussi : Simeone hisse l’Atlético vers les quarts de finale pour la première fois depuis 1996-1997, quand lui-même faisait partie de l’effectif. Les Colchoneros se défont successivement de l’AC Milan, du Barça et de Chelsea pour atteindre la grande finale de C1 pour la première fois depuis 1974… une finale haletante qu’ils perdront 4-1 après prolongation face à l’éternel voisin et rival, le Real Madrid, et durant laquelle Simeone finira expulsé après une altercation avec Raphaël Varane.

A l’été 2014, Jan Oblak et Antoine Griezmann débarquent comme têtes de gondole d’un effectif remodelé. Le Français explose à Madrid, sous l’égide de Simeone, devenu son mentor. En 2015-2016, après une saison de réadaptation, l’Atlético se hisse à nouveau en finale de Ligue des champions, encore contre le Real. Et Simeone doit encore s’incliner, aux tirs au but cette fois (1-1, 5-3 t.a.b.), après le loupé de Juanfran.