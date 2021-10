Ce dimanche, c’est le choc entre le FC Barcelone et le Real Madrid, à 16h15 au Camp Nou. Premier clasico sans Lionel Messi pour les Catalans qui peinent depuis le début de saison. L’occasion de revenir sur 8 chiffres clés de ce choc, qui passionne le monde du ballon rond au-delà de l’Espagne.

10 : Avantage récent pour le Barça

Les dix dernières confrontations ont vu 4 victoires du Barça, 3 du Real et 3 partages. Avantage donc dans les chiffres pour les Catalans mais le Real s'est imposé lors des trois dernières rencontres. Lors de la dernière confrontation, les Madrilènes se sont imposés 2-1 à domicile. La dernière victoire du FC Barcelone date de mars 2019, victoire 0-1 au Real. Le dernier succès au Camp Nou date lui du 28 octobre 2018. A l'époque, le Barça avait écrasé le Real 5-1 avec un triplé de Luis Suarez.

98 : La course en tête du Real Madrid

Les deux équipes se sont rencontrées à 245 reprises, toutes compétitions confondues. Le Real s'est imposé à 98 reprises; le Barça a gagné 96 fois et les deux équips se sont quittées 52 fois dos-à-dos. Deux victoires seulement séparent les deux clubs espagnols. Le Real est également devant en terme de buts marqués avec 409 réalisations pour les Madrilènes et 398 pour les Catalans.

Les deux équipes se sont rencontrées à 245 reprises, toutes compétitions confondues. Le Real s'est imposé à 98 reprises.

650 millions : Plus que les JO

Le clasico est l'événement sportif le plus suivi dans le monde, après la finale de la Coupe du monde. Le choc entre le Real Madrid et Barcelone rassemble en moyenne 650 millions de téléspectateurs, à travers le monde. Des chiffres vertigineux. C'est plus que les Jeux Olympiques et que le Superbowl. Ce choc est suivi dans 180 pays à travers le monde.

14 : Joueurs qui ont réalisé au moins un hat-trick

Il y a eu 14 coups du chapeau. Lionel Messi a réussi cet exploit à deux reprises (son dernier hat-trick date de mars 2014). Luis Suarez a fait aussi bien que Messi. Suarez a marqué son deuxième triplé en 2018. Parmi les autres joueurs à avoir réalisé un hat-trick, il y a entre autres Romario et Gary Lineker.

Lionel Messi et Luis Suarez, tous les deux auteurs de 2 triplés lors des clasicos.

26 : Messi loin devant

Lionel Messi est de loin le joueur qui a marqué le plus souvent lors de ces chocs. Le joueur argentin a trouvé à 26 reprises le chemin du but en 45 participations. Il a joué au Barça de 2004 à 2021. Deux joueurs sont pointés à six longueurs du légendaire numéro 10 catalan : Alfredo Di Stéfano et Cristiano Ronaldo, avec 18 buts marqués.

6 : La régularité de Cristiano Ronaldo

Critiano Ronaldo a lui aussi marqué de son empreinte ces chocs de la Liga. Il y totalise 18 buts marqués. Et puis, il est le seul joueur à avoir trouvé le chemin du but lors de 6 clasicos d'affilée. Cristiano Ronaldo a évolué sous les couleurs du Real de 2009 à 2018. Il a marqué 450 buts en 438 matches pour la formation espagnole.

Cristiano Ronaldo, est le seul joueur à avoir trouvé le chemin du but lors de 6 clasicos d'affilée.

1-3 : Dernier match au Camp Nou

La dernière confrontation entre les deux équipes au Camp Nou date du 24 octobre 2020. Le Real était allé s'imposer 1-3 chez les Blaugranas. Federico Valverde avait ouvert le score après cinq minutes de jeu. Ansu Fati lui avait répondu trois minutes plus tard. Le but décisif avait été inscrit par Sergio Ramos, son centième sous le maillot madrilène. C'est Modric qui avait marqué le 3e but madrilène en toute fin de rencontre.

11-1 : Plus gros score du clasico

Le score le plus marquant dans l'histoire des clasicos date de 1943. A l'époque, les Merengue écrasent Barcelone 11-1. En 1933, les Madrilènes s'étaient déjà imposés 8-2. La plus grosse victoire du Barça face à son ennemi de toujours date elle de 1951. A l'époque les Blaugranas s'étaient imposés 7-2.