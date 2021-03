Liga, Celta Vigo - Real Madrid : le Real croit encore au titre (LIVE commenté 16H15)

Le Real Madrid est de retour dans le championnat espagnol ce samedi après-midi et se rend sur la pelouse du Celta Vigo pour continuer de croire au titre.

Après sa belle qualification face à l’Atalanta Bergame pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid revient à son championnat domestique et se déplace sur la pelouse du Celta Vigo, dixième de Liga. Troisièmes à six points de l’Atlético Madrid, les Merengue peuvent encore croire au titre dans un championnat de plus en plus serré.

Invaincus depuis le 30 janvier, les joueurs de Zinédine Zidane pourraient donc revenir à trois points de la première place en attendant les matchs de l’Atlético Madrid (contre Alavés) et du Barça (à la Real Sociedad). En plus d’Eden Hazard, le coach français devra aussi se placer de Dani Carvajal et Mariano Diaz. Les deux équipes se sont déjà rencontrées à Madrid début janvier pour une victoire 2-0 de la Casa Blanca.

La rencontre est à suivre en direct commenté sur notre site ce samedi dès 16h15.