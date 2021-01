Liga : Carrasco commet un penalty… le gardien d'Eibar le transforme lui-même

L’Atletico Madrid a une nouvelle pu compter sur Luis Suarez pour s’imposer ce jeudi soir en Liga, 2-1 face à Eibar. El "Pistolero" a scoré à deux reprises pour égaliser et prendre les commandes dans cette partie. Un doublé, qui permet à l’ex-joueur du Barça de prendre de mener le classement de meilleur buteur du championnat espagnol.

Avec 11 réalisations, il partage ce "titre", aux côtés de son ami de toujours, Lionel Messi. L’Atletico conforte sa place de leader de la Liga, avec 7 points d’avance et un match de moins, que son dauphin, le Real Madrid.

Une partie marquée par le but du gardien d’Eibar qui a presque fait passer au second plan le doublé de Suarez. La star de la soirée a bien failli être Marko Dmitrovic. Le gardien serbe a transformé le penalty, accordé à ses couleurs et concédé par Yannick Carrasco, à la 12e minute.

►►► À lire aussi : Le Real Madrid et Eden Hazard à la trappe, éliminés par une ... D3 en Coupe