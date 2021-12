Qui sera le roi de la capitale espagnole ? Opposés sur les bancs mais unis par les mêmes qualités de gestionnaires d’hommes, l’affable Italien et le volcanique Argentin, qualifiés pour les 8es de finale de C1, arrivent en pleine forme à ce derby déjà primordial dans la course au titre en Espagne.

Carlo Ancelotti et Diego Simeone, deux entraîneurs au fort caractère qui ont incarné le sommet du football espagnol au début des années 2010, s’affrontent à nouveau dimanche (21h00) lors du derby de la 17e journée de Liga entre le Real Madrid et l’Atlético Madrid.

Si sa nomination a surpris la presse espagnole, les résultats ont été immédiats. Le Real sortait d’une saison blanche, sans aucun titre remporté, et "Il Mister" a directement hissé le club merengue vers les 8es de finale de la Ligue des champions et au sommet de la Liga, avec une avance confortable sur ses poursuivants (8 points sur le Séville FC, 10 sur l’Atlético, 16 sur le Barça…).

Des qualités finalement pas si éloignées de celles de Diego Simeone. Le bouillonnant technicien argentin a encore une fois répondu présent cette semaine en Ligue des champions.

Alors que les observateurs pensaient que sa méthode s’essoufflait, le "Cholo" a insufflé la motivation nécessaire à ses joueurs, qui ont balayé Porto chez lui mardi (3-1) pour accrocher leur ticket pour les 8es de finale.

Privé de plusieurs cadres, surtout en défense (Kieran Trippier, Stefan Savic, José Maria Giménez et Sime Vrsaljko), Simeone devra peut-être aussi se passer du "Pistolero" uruguayen Luis Suarez, sorti blessé et en larmes mardi à Porto.

L’Atlético risque gros, devant gagner à tout prix pour ne pas dire adieu à ses chances de conserver son titre de champion d’Espagne, mais c’est peut-être dans cette position que Simeone est le plus fort.

Aussi électrique sur le banc que laconique en conférence de presse, l’Argentin dispose peut-être de l’effectif le plus talentueux et le plus profond de toute la Liga cette saison… et le gère à la perfection. Des joueurs comme Marcos Llorente, Yannick Carrasco ou même Antoine Griezmann (mardi) ont accepté sans rechigner de jouer à un poste différent pour les besoins de l’équipe.

Mais dimanche, Ancelotti compte sur une victoire pour équilibrer ses comptes : jusqu’à présent, en 13 duels avec les deux entraîneurs à la tête des deux principaux clubs de la capitale, il y a eu 4 nuls, 4 victoires pour "Carletto" et 5 pour le "Cholo".