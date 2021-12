Le rythme baisse petit à petit et aucun autre but n’est inscrit. Les deux équipes rentrent donc aux vestiaires avec un court avantage au marquoir pour le Real.

Poussés par cette réduction du score, les locaux se portent vers l’avant avec beaucoup de bonne volonté sans parvenir à inquiéter le gardien belge même si celui-ci a sans doute été soulagé de voir la frappe de Vencedor passer au-dessus de son but.

Seulement quatre minutes plus tard, l’attaquant merengue s’offre même un doublé. Avec un peu de réussite le capitaine du Real se retrouve face au gardien adverse. Devant Agirrezabala , il fait parler son sens du but en croisant sa frappe dans le petit filet opposé (7’).

Dès le coup d’envoi, le Real commence sa rencontre tambour battant. Positionné dans l’axe, Kroos cherche Benzema à l’angle du grand rectangle qui reprend le ballon en un temps. D’une superbe frappe enroulée, le Français trouve l’angle opposé et ouvre le score pour son équipe alors que le match n’avait commencé depuis moins de trois minutes.

La Casa blanca voulait renouer avec la victoire après le partage contre Cadix et s’attendait à une belle partie à Bilbao dans un stade de San Mamès surchauffé.

Le Real reprend sa marche en avant. Tenus en échec par Cadix ce week-end, les Merengue se sont imposés à Bilbao en match avancé de la 21e journée de Liga. Eden Hazard a disputé plus de 80 minutes.

Après la pause, le premier quart d’heure n’offre globalement rien aux fans présents dans le stade mais Bilbao ne s’avoue pas vaincu. À l'heure de jeu, la frappe instantanée de Inaki Williams fait lever San Mamès mais cela passe juste à côté (60’). Raul Garcia va également tenter sa chance à un quinzaine de minutes de la fin mais ce n’est également pas cadré (76’).

En fin de rencontre, le Real va enfin s’offrir une nouvelle opportunité via Hazard mais la frappe de l’ailier n’est pas suffisamment inquiétante pour Agirrezabala qui doit tout de même se coucher (80’).

Le Real ne propose plus rien offensivement et se fait parfois peur derrière mais tient bon et repart à Madrid avec les trois points alors que les locaux auraient sans doute pu espérer grapiller quelque chose, surtout au vu de l’énorme occasion de Nico Williams à quelques minutes de la fin dont la frappe a été bien arrêtée par Courtois.

Plutôt intéressant en première mi-temps, Hazard n’a, à l’image de toute son équipe, pas beaucoup pesé en seconde mi-temps même si la plus grosse occasion madrilène était la sienne. Si ce retour sur les terrains est encourageant, le capitaine des Diables reste très loin de son meilleur niveau.

Grâce à cette nouvelle victoire, les Merengue comptent désormais huit points d’avance sur Séville qui a disputé une rencontre de moins.